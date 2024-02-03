Четверых пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске перевезут в Луганск

В больницу Луганска доставят четверых пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске. Об этом сообщило в своем Telegram-канале правительство ЛНР.

«Одного из пострадавших в Лисичанске после оперативного вмешательства транспортируют в Луганскую республиканскую клиническую больницу», — уточнили в сообщении.

Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, еще одному раненому мирному жителю провели операцию. В ближайшее время в республиканскую столицу на лечение направят «еще три человека».

До этого военные следователи назвали вооружение из которого ВСУ ударили по пекарне в ЛНР. Украинская армия вела огонь из РСЗО HIMARS.

Удар по пекарне нанесли в 14:20 в субботу, 3 февраля. Под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек. Сейчас сотрудники МЧС и комендатуры пытаются достать мирных жителей из-под завалов.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку на машину в Белгородской области.