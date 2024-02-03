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В Лисичанске увеличилось число пострадавших в результате обстрела пекарни со стороны ВСУ

Минздрав ЛНР: число пострадавших при обстреле в Лисичанске возросло до восьми

Число пострадавших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в ЛНР увеличилось до восьми. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.

«Сейчас известно о восьми мирных жителях, получивших ранения при ударе украинских войск по пекарне в Лисичанске. Три человека переданы в одну из больниц на амбулаторное лечение, еще один человек — в реанимации. Остальные раненые госпитализированы в медучреждения республики», — заявила Пащенко.

3 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. По его словам, несколько десятков человек могут находиться под завалами. Пасечник рассказал, что на месте ЧП работают сотрудники МЧС, а также представители военной комендатуры. Спецтехника привлечена для попытки спасти людей под завалами.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Вязовое Краснояружского района.

Ранее стали известны недельные потери ВСУ на Краснолиманском направлении.

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