В России приостановили сертификацию кормов для питомцев из Италии и Франции

Россельхознадзор приостановил сертификацию итальянских и французских производителей кормов для домашних питомцев с 6 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В черный список попала продукция компаний Petfood, La Normandise, Agranda Petfood, Hill's и Nestle Italiana Spa. Только нескольким производителям временно продлили сертификацию до начала апреля.

«Причиной глобального бана европейских производителей стало огромное количество нарушений, которые нашли в составе», — уточнили в сообщении.

По данным канала, в кормах обнаружен мышьяк и другие вещества, не заявленные на упаковке. Место европейских производителей на российском рынке займут копании Бразилии.

В конце января Россельхознадзор принял решение временно ограничить ввоз кормов для животных от сербского предприятия итальянской компании Farmina из-за повторного выявления мышьяка в их составе.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор может ограничить импорт бананов из Эквадора.