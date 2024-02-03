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Россия проинформировала МАГАТЭ о минах для защиты ЗАЭС

РФ направила в МАГАТЭ разъяснения по поводу минных заграждений на ЗАЭС

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Reuters

Россия сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о минных заграждениях в районе Запорожской АЭС. Ноту направило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене, передает ТАСС.

В документе обратили внимание, что минные заграждения находятся между внешним и внутренним периметрами станции. Это не представляет угрозы для персонала и экспертов МАГАТЭ.

«Это закрытая буферная зона, доступ в которую имеет ограниченный характер», — заявили дипломаты в ноте, уточнив, что мины необходимы, чтобы «сдерживать потенциальных украинских диверсантов».

В диппредставительстве назвали заграждения для защиты периметра АЭС «допустимой практикой», которая не противоречит рекомендациям МАГАТЭ.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, находится на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области.

В конце января более 4,5 тыс. работников ЗАЭС заключили договора с российской эксплуатирующей организацией.

Ранее Песков ответил на вопрос о скорой встрече Путина с главой МАГАТЭ.

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