Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Крупнейший аэропорт Германии сообщил о перебоях в движении из-за протеста фермеров

Аэропорт Франкфурта-на-Майне заявил о перебоях в движении из-за акций протеста

close
100%
Michael Matthey/Global Look Press

Аэропорт Франкфурта-на-Майне предупредил о перебоях в движении транспорта из-за протестов фермеров. Об этом говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

«Из-за зарегистрированной акции протеста фермеров с раннего утра субботы, 3 февраля, в районе аэропорта Франкфурта будут серьезные перебои в движении. Fraport просит пассажиров по возможности путешествовать на общественном транспорте или закладывать больше времени для поездки на машине», — сказано в сообщении.

Издание Bild сообщило, что протестующие фермеры пригнали к аэропорту около двух тысяч тракторов.

3 февраля сообщалось, что в Германии протестующие фермеры перекрыли трассу на Ганновер с помощью навоза.

Днем ранее бундестаг одобрил сокращение субсидий на дизельное топливо, которое вызвало протесты фермеров Германии.

Ранее FT заявил о связи протестов бельгийских фермеров с Виктором Орбаном.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами