Крупнейший аэропорт Германии сообщил о перебоях в движении из-за протеста фермеров

Аэропорт Франкфурта-на-Майне предупредил о перебоях в движении транспорта из-за протестов фермеров. Об этом говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

«Из-за зарегистрированной акции протеста фермеров с раннего утра субботы, 3 февраля, в районе аэропорта Франкфурта будут серьезные перебои в движении. Fraport просит пассажиров по возможности путешествовать на общественном транспорте или закладывать больше времени для поездки на машине», — сказано в сообщении.

Издание Bild сообщило, что протестующие фермеры пригнали к аэропорту около двух тысяч тракторов.

3 февраля сообщалось, что в Германии протестующие фермеры перекрыли трассу на Ганновер с помощью навоза.

Днем ранее бундестаг одобрил сокращение субсидий на дизельное топливо, которое вызвало протесты фермеров Германии.

Ранее FT заявил о связи протестов бельгийских фермеров с Виктором Орбаном.