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Премьер Финляндии отверг возможность открытия границы с РФ

Премьер Финляндии Орпо: страна не может возобновить работу КПП на границе с РФ

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Reuters

Хельсинки пока не намерены возобновлять работу контрольно-пропускных пунктов (КПП) на российско-финской границе. Об этом в эфире телеканала Yle сообщил премьер-министр республики Петтери Орпо.

По словам главы правительства, сейчас за восточной границей страны находятся люди, которые хотят попасть в Финляндию. Однако целью многих из них является нелегальное пребывание на территории государства, уточнил он.

«Ясно, что мы не можем отменить закрытие нашей границы», — добавил Орпо.

Также премьер-министр обратил внимание на необходимость разработать механизмы для предотвращения незаконного пересечения границы. Власти должны заняться решением этого вопроса, пока КПП остаются закрыты.

31 января уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман направила письмо министру внутренних дел страны Мари Рантанен, рекомендовав открыть пропускные пункты на границе с РФ. В обращении специалист выразила беспокойство в связи с возможным нарушением прав лиц, которые хотят пересечь границу в поисках убежища на территории республики.

Ранее финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с РФ.

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