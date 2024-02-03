В ГД прокомментировали отказ РФ от новой классификации болезней ВОЗ

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что отказ от новой классификации болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не повлияет на качество медицины в РФ. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам Куринного, при отказе от классификации ВОЗ изменятся лишь статистические данные в сравнении с международными показателями.

«<...> Но, учитывая, что это буквально три-четыре, скажем так, кода, то, я не думаю, что это на что-либо повлияет», — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья.

2 февраля российское правительство приостановило внедрение в стране Международной статистической классификации болезней 11-й версии (МКБ-11).

До этого онколог Дмитрий Шабанов прокомментировал прогноз Всемирной организации здравоохранения, согласно которому, к 2050 году заболеваемость раком заметно вырастет. По словам специалиста, это может быть связано с высокой выявляемостью. Он напомнил, что с каждым годом увеличивается масштабность исследований по выявлению онкологии и его лечению, растет число препаратов, совершенствуется оснащенность медицинских учреждений.

Ранее политолог объяснил, как России спастись от новой «болезни X».