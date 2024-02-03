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В ГД прокомментировали отказ РФ от новой классификации болезней ВОЗ

В ГД заявили, что отказ от МКБ-11 не повлияет на качество медицины в РФ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что отказ от новой классификации болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не повлияет на качество медицины в РФ. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам Куринного, при отказе от классификации ВОЗ изменятся лишь статистические данные в сравнении с международными показателями.

«<...> Но, учитывая, что это буквально три-четыре, скажем так, кода, то, я не думаю, что это на что-либо повлияет», — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья.

2 февраля российское правительство приостановило внедрение в стране Международной статистической классификации болезней 11-й версии (МКБ-11).

До этого онколог Дмитрий Шабанов прокомментировал прогноз Всемирной организации здравоохранения, согласно которому, к 2050 году заболеваемость раком заметно вырастет. По словам специалиста, это может быть связано с высокой выявляемостью. Он напомнил, что с каждым годом увеличивается масштабность исследований по выявлению онкологии и его лечению, растет число препаратов, совершенствуется оснащенность медицинских учреждений.

Ранее политолог объяснил, как России спастись от новой «болезни X».

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