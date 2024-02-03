В Подмосковье полиция провела рейды по местам проживания мигрантов

Силовики провели рейды по местам проживания мигрантов в Московской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале со ссылкой на источников.

Рейды прошли 30 января в городах Щелково и Балашиха. В них были задействованы сотрудники министерства внутренних дел, военного комиссариата и следователи военного следственного отдела Следственного комитета России. Проверялись местные общежития, рынки и кафе.

Один из собеседников Baza сообщил, что силовики искали лиц, которые недавно получили гражданство России, но не встали на воинский учет. По результатам проверок 11 человек доставили в военный комиссариат для постановки на учет, еще на четверых составили протоколы за неисполнение обязанностей по воинскому учету.

Отмечается, что в ходе операций по поимке уклонистов, которые начались в октябре, на службу в армию были призваны более 400 человек.

В этот же день стало известно, что гражданин иностранного государства предстанет перед судом во Владивостоке по обвинению в похищении своего соотечественника и удержании его в контейнере ради выкупа.

Ранее в ФССП сообщили, что судебные приставы за семь лет выдворили из России почти 200 тысяч мигрантов за нарушение закона.