Россиянам посоветовали не радоваться сообщениям о теплом феврале

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в феврале средняя температура воздуха на территории страны будет выше нормы. В то же время ожидается крайне неоднородная погода с резкими похолоданиями и потеплениями, передает РИА Новости.

«Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так, но вспомните декабрь», — отметил эксперт.

Он пояснил, что в первую половину декабря в РФ была аномально холодная погода. При этом во второй половине месяца на территории страны фиксировалась экстремально высокая температура воздуха для данного времени года. В результате специалисты получили нормальную «среднюю температуру по больнице», подчеркнул Вильфанд.

В конце эксперт посоветовал россиянам не думать, что уже пришла весна. Обычно сход снежного покрова происходит в первых числах апреля, и завышенные ожидания по поводу теплой погоды могут привести только к «горьким разочарованиям», резюмировал он.

3 февраля главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в конце первой декады февраля в городе ожидается пик ближайшего похолодания. Она добавила, что уже сейчас температура воздуха в столице держится на отметке около -6 °С.

Ранее синоптики спрогнозировали сложную погоду на Дальнем Востоке и островных территориях РФ.