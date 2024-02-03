Пьяная россиянка села за руль, протаранила 12 автомобилей и попала на видео

Жительница Новосибирска разбила 12 автомобилей на парковке. Об этом сообщает ingopro54.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Кировском районе города. По версии сотрудников Госавтоинспекции, сидевшая за рулем 45-летняя женщина была пьяной.

На кадрах с места инцидента заметно, как россиянка открывает дверь машины, затем спустя непродолжительное время закрывает и двигается вперед. Автомобиль заносит, и он врезается в другие средства передвижения, которые стоят на остановке.

По словам местных жителей, полицейские оперативно прибыли на место. Во время общения с правоохранителями, из-за выпитого ранее алкоголя женщина не сразу смогла выбраться из машины.

В отношении женщины составили административный протокол по статье об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

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