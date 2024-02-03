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Синоптик рассказала, когда в Москве начнется похолодание

Пик следующего похолодания в Москве придется на конец первой декады февраля

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Maxim Shemetov/Reuters

Пик ближайшего похолодания в Москве выпадет на конец первой декады февраля. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram- канале.

Она отметила, что ночь на субботу 3 февраля в московском регионе оказалась морозной. К полуночи небо прояснело и температура понизилась. К 6 часам утра по московскому времени на метеостанции ВДНХ подморозило до -6°С. На северо-западе Московской области температура опустилась ниже -10°С.

«Это не последняя волна холода в текущем феврале, пик следующего похолодания придется на конец первой декады месяца», — отметила она.

По словам Поздняковой, через неделю мороз будет круче.

Накануне в Москве и области объявляли желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о сильном порывистом ветре будет действовать в течение суток с 21:00 в субботу, 3 февраля.

До этого Гидрометцентр спрогнозировал москвичам мартовскую погоду и сильный гололед.

Врачи ранее оценили влияние смены погоды на состояние людей.

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