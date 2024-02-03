Раскольники на Украине исключили из списка святых князя Александра Невского

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила святого благоверного князя Александра Невского (1221–1263) из списка поминаемых святых. Соответствующее решение принял синод ПЦУ, о чем сообщается на сайте религиозной организации.

«Удалить из церковного календаря ПЦУ день памяти блгв. кн. Александра Новгородского (Невского), в схиме (в монашестве. — Прим. ред.) Алексея, 23 ноября», — говорится в заявлении.

Князь Александр Ярославович Невский был причислен Русской православной церковью (РПЦ) к лику святых в 1547 году. 23 ноября верующие вспоминают день его погребения во Владимире.

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) была сформирована в 2018 году в Киеве священнослужителями, которые не хотели находиться под юрисдикцией Московского патриархата Русской православной церкви. Позже ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская Православные церкви не признают канонического статуса этой организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической Церкви.

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