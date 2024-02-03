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Раскольники на Украине исключили из списка святых князя Александра Невского

Раскольническая ПЦУ исключила Александра Невского из списка поминаемых святых

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РИА Новости

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила святого благоверного князя Александра Невского (1221–1263) из списка поминаемых святых. Соответствующее решение принял синод ПЦУ, о чем сообщается на сайте религиозной организации.

«Удалить из церковного календаря ПЦУ день памяти блгв. кн. Александра Новгородского (Невского), в схиме (в монашестве. — Прим. ред.) Алексея, 23 ноября», — говорится в заявлении.

Князь Александр Ярославович Невский был причислен Русской православной церковью (РПЦ) к лику святых в 1547 году. 23 ноября верующие вспоминают день его погребения во Владимире.

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) была сформирована в 2018 году в Киеве священнослужителями, которые не хотели находиться под юрисдикцией Московского патриархата Русской православной церкви. Позже ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская Православные церкви не признают канонического статуса этой организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической Церкви.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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