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На юго-востоке Украины произошел сбой в работе энергообъекта

«Укрэнерго»: в Днепропетровской области произошел сбой в работе энергообъекта

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Shutterstock

Сбой произошел в работе одного из объектов генерации электроэнергии, который находится на территории Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило министерство энергетики страны, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что «временные нарушения» в работе оборудования были зафиксированы в результате взрывов в регионе. По словам представителей министерства, по той же причине на одной из электрических подстанций в Днепропетровской области начался пожар.

Объект принадлежит национальной энергетической компании «Укрэнерго». Из-за его повреждения в регионе «произошли отключения воздушных линий электропередачи», заявили в Минэнерго Украины.

В ночь на 3 февраля в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, произошло несколько взрывов. Кроме того, звуки взрывов раздались в городе Харькове.

Как сообщило местное издание «Зеркало недели», в тот момент в населенных пунктах была объявлена воздушная тревога и сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Позже журналисты рассказали, что в Кривом Роге вновь произошло несколько взрывов.

Ранее на подконтрольной украинским властям части Херсонской области зафиксировали повреждение объектов критической инфраструктуры.

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