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Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

Инфраструктура повреждена на подконтрольной Киеву территории Херсонской области

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РИА Новости

Объекты критической инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским властям территории Херсонской области, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель назначенной Киевом военной администрации региона Александр Прокудин.

Чиновник отметил, что речь идет об инфраструктурных объектах в административном центре области и Херсонском районе. Однако другие подробности о ситуации в регионе пока не уточняются.

«Повреждены объекты критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

1 февраля украинское издание «Общественное» сообщило, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли несколько взрывов. Позже национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о частичном отключении света в населенном пункте и области.

В компании уточнили, что в городе было повреждено оборудование «Херсоноблэнерго». Из-за этого без света остались более 69 тыс. абонентов, подчеркнули представители «Укрэнерго».

Ночью 3 февраля взрывы произошли в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины. В тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога, но другая информация о ситуации не поступала.

Ранее на юго-востоке Украины был поврежден инфраструктурный объект.

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