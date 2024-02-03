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В США произошло землетрясение магнитудой 5,1

EMSC: землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в американском штате Оклахома

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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение произошло в американском штате Оклахома. Об этом сообщается на официальном сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 5,1. Специалисты зафиксировали стихийное бедствие вечером 2 февраля в 23:24 по местному времени (8:24 мск 3 февраля).

При этом эпицентр природного катаклизма находился в 71 км к северо-востоку от населенного пункта Оклахома-Сити. По данным центра, в городе проживают около 681 тыс. человек.

Также сейсмологи добавили, что очаг землетрясения располагался на глубине шесть км. Никакой информации о пострадавших и возможных разрушениях к текущему моменту не поступало.

27 января на территории Гватемалы произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Согласно информации EMSC, эпицентр подземных толчков находился всего в 36 км от города Эскуинтла с населением около 103 тыс. человек.

В тот же день сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе КНР и Киргизии. Его магнитуда достигла отметки в 5,5.

Ранее в районе российского города Краснодара произошло редкое землетрясение.

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