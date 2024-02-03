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Пятимесячный младенец попал в реанимацию, упав с рук матери

«78.ru»: в Петербурге мать споткнулась и выронила младенца на асфальт

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Shutterstock

В Петербурге пятимесячный младенец получил серьезную травму головы, упав с рук матери. Об этом сообщает «78.ru».

Во Фрунзенском районе Петербурга мать с пятимесячным младенцем на руках споткнулась, выходя из дома, и выронила дочь. Ребенок ударился головой об асфальт и получил серьезную травму, он госпитализирован в отделение реанимации детской больницы в тяжелом состоянии.

У девочки диагностирована очаговая травмы головного мозга. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее петербурженка на прогулке выронила из рук двухмесячного младенца.

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