Пятимесячный младенец попал в реанимацию, упав с рук матери

В Петербурге пятимесячный младенец получил серьезную травму головы, упав с рук матери. Об этом сообщает «78.ru».

Во Фрунзенском районе Петербурга мать с пятимесячным младенцем на руках споткнулась, выходя из дома, и выронила дочь. Ребенок ударился головой об асфальт и получил серьезную травму, он госпитализирован в отделение реанимации детской больницы в тяжелом состоянии.

У девочки диагностирована очаговая травмы головного мозга. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее петербурженка на прогулке выронила из рук двухмесячного младенца.