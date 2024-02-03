Найденному в отходах йоркширскому терьеру Счастливчику нашли новых хозяев

Новые владельцы забрали домой йоркширского терьера Счастливчика, которого несколько недель назад нашли в емкости с отходами на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге. Об этом сообщает компания «Первый Спецтранс» в Telegram-канале.

Почти две недели сотрудники мусороперерабатывающего завода ухаживали за найденной в отходах собакой. У пса обнаружили серьезные проблемы со здоровьем и провели операцию, йорк жил на предприятии, где о нем заботились. Новые хозяева уже забрали Счастливчика домой.

«Сначала пес попал к нашим внимательным и заботливым коллегам, потом — в опытные руки куратора приюта «Шпиц апероль», и вот, наконец, в нежные объятия Наталии, новой хозяйки. Она уже отправила все анализы собаки диетологу, купила необходимые лекарства и расцеловала крошку йорика», — сообщили сотрудники предприятия.

Йоркширский терьер получил новое имя, теперь его зовут Брюлик. Напомним 20 января собаку нашли во время разгрузки отходов работники мусороперерабатывающего завода.

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