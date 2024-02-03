Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

В субботу в Москве ожидается до -3°С и небольшой снег. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем в субботу в Москве ожидается -1... -3°С, возможен небольшой снегопад, гололедица, а также западный ветер с переходом на юго-западный с порывами до 5-10 м/с. В ночь на воскресенье похолодает до -4°С.

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу днем столбик термометра покажет -4... +1°С. В ночь на воскресенье похолодает до -6°С.

Накануне в Москве и области объявляли желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о сильном порывистом ветре будет действовать в течение суток с 21:00 в субботу, 3 февраля.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин говорил, что в ближайшие дни на Дальнем Востоке и островных территориях России прогнозируются сложные погодные условия.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.