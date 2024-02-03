В России планируют расширить календарь прививок

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране планируется расширить календарь профилактических прививок. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«В нашей части это еще и вакцинопрофилактика — расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены», — сказал министр в ответ на вопрос, что будет делать его ведомство для реализации указа президента РФ Владимира Путина о поддержке многодетных семей.

Он также указал, что в программе государственных гарантий уже заложен ряд мер, которые касаются обеспечения детей лекарственными препаратами, но есть еще и ряд поручений Путина по расширению этого направления.

В конце января 2024 года Минздрав РФ решил внести изменения в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, рекомендуя при этом россиянам проходить ревакцинацию не ранее, чем через год после предыдущей вакцинации.

До этого врачи сообщили, что в России фиксируют рост случаев, когда граждане заражаются суперинфекцией — то есть двумя и более сезонными заболеваниями, такими как грипп и ОРВИ.

Ранее врач рассказал, какие дополнительные прививки стоит сделать ребенку.