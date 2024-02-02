Неизвестный пырнул продавщицу тульского магазина ножом в шею и попал на видео

В Туле неизвестный напал с ножом на женщину-продавца под камерой видеонаблюдения. Об этом сообщает Readovka.

Инцидент произошел минувшей ночью в тульском районе Мясново. Подозрительный мужчина зашел в круглосуточный магазин, но в торговый зал проходить не стал. Судя по кадрам, он стоял около выхода и явно нервничал. В какой-то момент преступник вытащил из куртки кухонный нож и воткнул его в шею оказавшейся поблизости сотруднице магазина.

Пострадавшая не выдержала силы удара и упала на пол, а злоумышленник спешно покинул помещение. Коллеги помогли окровавленной девушке, находящейся в шоковом состоянии. Ее удалось своевременно госпитализировать и спасти. По имеющейся информации, сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В полиции города произошедшее пока не комментировали.

Ранее мужчина 23 раза ударил ножом подростка, которого заподозрил в краже своего мотоцикла.