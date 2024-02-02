Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мужчина ворвался в дом и стал вымогать деньги у матери и дочери, угрожая им ножом

В Карелии будут судить мужчину, который угрожал девочке ножом, требуя деньги

close
100%
Shutterstock

В Карелии мужчина проник в дом семьи и пригрозил ножом матери с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Пьяный 27-летний мужчина подошел к входной двери одного из частных домов и потребовал, чтобы хозяева впустили его. Получив отказ, злоумышленник выбил дверь и проник в помещение, где на тот момент находились мать и ее несовершеннолетняя дочь.

Незваный гость стал требовать у девочки деньги и угрожать ей ножом. Он отказывался покидать дом, но все же ушел, так и не получив необходимой ему денежной суммы. Пострадавшие немедленно сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали и обвинили в незаконном проникновении в жилище и вымогательстве. На допросе обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее в Ростове-на-Дону под суд попали бывшие сотрудники МВД, попавшиеся на вымогательстве и грабеже.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами