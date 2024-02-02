Мужчина ворвался в дом и стал вымогать деньги у матери и дочери, угрожая им ножом

В Карелии мужчина проник в дом семьи и пригрозил ножом матери с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Пьяный 27-летний мужчина подошел к входной двери одного из частных домов и потребовал, чтобы хозяева впустили его. Получив отказ, злоумышленник выбил дверь и проник в помещение, где на тот момент находились мать и ее несовершеннолетняя дочь.

Незваный гость стал требовать у девочки деньги и угрожать ей ножом. Он отказывался покидать дом, но все же ушел, так и не получив необходимой ему денежной суммы. Пострадавшие немедленно сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали и обвинили в незаконном проникновении в жилище и вымогательстве. На допросе обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее в Ростове-на-Дону под суд попали бывшие сотрудники МВД, попавшиеся на вымогательстве и грабеже.