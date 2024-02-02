Принятие классификации болезней приостановлено из-за традиционных ценностей

Российское правительство приняло решение приостановить принятие Международной статистической классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение о приостановлении реализации Плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение связано с многочисленными обращениями граждан.

До этого сообщалось, что в мае 2023 года депутат Госдумы из рядов КПРФ Ирина Филатова выступила с предложением ввести мораторий на одиннадцатую версию Международной классификации болезней (МКБ-11). Об этом она написала в своем Telegram-канале, объяснив это предложение тем, что в МКБ-11 транссексуальность не считается болезнью.

Ранее российские врачи пожаловались на переработки.