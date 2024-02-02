Внедрение МКБ-11 в России отложили из-за традиционных ценностей

В Министерстве здравоохранения России заявили, что решение о приостановке внедрения в стране Международной классификации болезней 11-й версии принято в связи с большим количеством жалоб на противоречие традиционным ценностям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение о приостановлении реализации Плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений... в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В министерстве утверждают, что решение не окажет негативного влияния на доступность и качество оказания медицинской помощи жителям России.

Также там добавили, что приостановка позволит дополнительно изучить опыт других стран по переходу на МКБ-11.

2 февраля стало известно, что российское правительство приостановило внедрение в стране Международной статистической классификации болезней 11-й версии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В мае 2023 года депутат Госдумы из КПРФ Ирина Филатова выступила с предложением ввести МКБ-11, объяснив это предложение тем, что в МКБ-11 транссексуальность не считается болезнью.

Ранее российские врачи пожаловались на переработки.