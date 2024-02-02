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Блогера Юрия Подоляку заочно осудили на 15 лет на Украине

На Украине российского блогера Юрия Подоляку заочно осудили еще на 15 лет

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Суд на Украине вынес заочный приговор в отношении российского блогера Юрия Подоляки. Об этом Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Подоляку признали виновным в госизмене в Винницкой области. По данных СБУ, он призывал к изменению границ и государственного строя в стране, оправдывая при этом действия России. Ему назначили 15 лет тюрьмы.

До этого Подоляка заявил, что украинцам не удастся «запугать» русский народ. Он отметил, что «россияне идут вперед и продолжают жить». Также Подоляка призвал воздержаться от запуска салютов.

Также в декабре 2023 года блогера Юрия Подоляку на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с Россией. Суд приговорил Подоляку также к конфискации имущества и лишению права занимать определенные должности в течение 15 лет. По данным сумской прокуратуры, Подоляка в 2014 году переехал в Россию.

Кроме того, служба безопасности Украины перед этим предъявляла Подоляке заочное обвинение в государственной измене. Сам блогер с иронией отнесся к вердикту суда, отметив, что решение по его делу заняло у Украины слишком много времени — почти полтора года. При этом Подоляка добавил, что вряд ли он дождется реализации заочного обвинения, так как скорее либо исчезнет он сам, либо украинская государственность.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному бойца «Азова» (организация запрещена в России).

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