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Школьница в Курганской области избила ученицу на глазах у толпы

Школьница избила ученицу на глазах у толпы в Шумихах Курганской области

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Shutterstock

Полицейские в городе Шумихи Курганской области проводят проверку по факту избиения школьницей другой ученицы на глазах у людей. Об этом сообщает ТАСС.

«В одной из образовательных организаций города Шумихи Курганской области произошел конфликт между двумя школьницами. Сотрудниками МО МВД России «Шумихинский» собираются материалы для принятия решения о помещении участницы конфликта в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области», — следует из сообщения.

Отмечается, что полицейские проводят проверку по факту происшествия, а также устанавливают причины произошедшего.

До этого сообщалось, что в Сургуте прокуратура начала проверку о неправомерных действиях учащихся одной из школ города. Издание URA.ru со ссылкой на мать первоклассника из школы №8 сообщило, что младшеклассник вместе с братьями систематически издевается над учащимися.

Родители учащихся написали директору образовательного учреждения коллективное письмо, в котором указали, что хулиган приносит в школу вейп и заставляет детей курить. Также ребенок приносил в школу нож и пистолет. В администрации города в комментарии СМИ рассказали, что оружие было игрушечным, и отметили, что ситуация находится на контроле.

Ранее в Мурманске подростки избили сверстника резиновой дубинкой и попали на видео.

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