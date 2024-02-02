Путин открыл несколько новых онкологических центров в трех российских регионах

Президент РФ Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи открыл несколько онкологических центров в трех регионах. Об этом сообщают РИА Новости.

В частности, была запущена работа нового центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы в Башкортостане, открыт хирургический корпус томского областного онкологического диспансера, а также введено в эксплуатацию новое здание якутского республиканского онкологического.

До этого президент осмотрел новый онкологический центр в Туле.

11 января уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым навестила детей, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее чукотский врач оценил состояние здоровья Путина.