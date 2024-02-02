Школьницы подожгли фото своей учительницы и отправили ей видео процесса

В Челябинской области школьницы записали видео, на котором они поджигают фотографию их учительницы. Сегодня родственник педагога разместил этот ролик в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к происходящему.

По словам автора публикации, его сестра работает учителем в школе и получает угрозы от своих учеников. Накануне женщине отправили в Telegram видео, на котором ее фото поджигают зажигалкой в туалете.

«Подобное отношение к учителям уже вошло в норму и защиты у них, к сожалению, практически, никакой нет, подобные инциденты возникали не только по отношению к моей сестре...Молодые учителя итак не особо рвутся работать в школе, так еще и после подобных ситуаций желание отпадает напрочь», — уверен мужчина.

Он пообещал заплатит вознаграждение тому, кто поможет полицейским установить личности подростков, попавших в кадр.

Как рассказали информагентству Ura.ru в пресс-службе ГУ МВД по области, заявление по факту произошедшего правоохранители зарегистрировали. Они также допросили потрепавшую и установили одну из принимавших участие в съемке видео девушек. Ею оказалась местная жительница 2008 года рождения.

«Принимаются все меры к установлению лиц, причастных к данному инциденту», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что внук директора школы в Омской области обижает одноклассника.