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Путин рассказал о беспределе ВСУ после отхода ВС РФ из Харьковской области

Путин: больно говорить о происходившем в Харьковской области после ухода ВС РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что ему тяжело и больно говорить о происходящем на территориях Харьковской области после того, как оттуда отошли Вооруженные силы РФ. Об этом он сообщил в ходе форума «Все для Победы!», передает «Известия».

«Мне больно сейчас об этом говорить, но все-таки я скажу. Когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки», — сказал Путин.

Президент также добавил, что большинство россиян хотят помочь жителям Донбасса и защитить их от нападок неонацистов.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в террористическую организацию. Он рассказал, что в 2022 году российские военные перехватили один из радиосигналов ВСУ с разговором двух танкистов. Тогда украинские войска на бронетехнике пытались прорваться в Донецк, и один из танков выстрелил по мирному жителю.

Российский лидер уточнил, что мужчина просто вышел на улицу из своего дома. В тот момент в доме осталась его семья, включая детей. После этого второй украинский танкист спросил у сослуживца, зачем он это сделал. А тот в ответ заявил, что «здесь все террористы».

Ранее в Кремле прокомментировали предложение официально признать Украину террористическим государством.

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