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Сурок Фил из Пенсильвании предсказал наступление ранней весны

В Пенсильвании сурок Фил предсказал раннюю весну

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Barry Reeger/AP

В Пенсильвании сурок Фил предсказал наступление ранней весны. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, последний прогноз стал для сурка 138-м по счету. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени, то зима продлится еще полтора или два месяца, а если нет, то следует ждать раннего наступления весны.

По заверениям участников «Клуба сурка», Фил якобы каждое лето выпивает обладающий сверхъестественными свойствами эликсир, который продлевает его жизнь. Отмечается, что сурок предсказывал раннюю весну 20 раз, а сбывались его предсказания в лишь в 39% случаев.

До этого сурок Сергей из экзотариума в Тульской области также предсказал раннюю весну, но другим способом — если зверек с бодрым настроением выходит позавтракать, то весна будет ранней.

Ранее психолог назвал россиянам способы вырваться из «дня сурка».

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