Российские врачи одномоментно удалили мужчине два вида раковой опухоли

Врачи новосибирского Центра Мешалкина провели успешную операцию по одновременному удалению двух видов раковой опухоли у 66-летнего пациента из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на медучреждение.

У мужчины были проблемы с сердцем, до этого ему проводили эндопротезирование брюшной аорты. Врачи также диагностировали у него злокачественные опухоли на правой почке и левом легком. Их удалось успешно удалить, операцию провели одномоментно, чтобы избежать повторного наркоза и ухудшения его общего состояния.

Пациента выписали через три дня после хирургического вмешательства.

«В настоящее время он находится под медицинским наблюдением. Операция прошла успешно», — добавили в сообщении.

В декабре Федеральный Центр высоких медицинских технологий сообщал, что в Калининграде младенцу провели коррекцию врожденного порока сердца. У мальчика обнаружили шумы в сердце, на следующий день обследования помогли диагностировать несколько врожденных пороков. На седьмой день хирурги провели операцию на открытом сердце.

Ранее сообщалось, что россиянке предстоит операция после падения в гостинице Ульяновска.