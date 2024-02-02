Девушку-подростка избили в школе из-за комментария в интернете

В Курганской области девушку-подростка избили в школьном туалете из-за комментария в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, конфликт начался с того, что напавшая на девушку-подростка ученица выложила фотографию в соцсети, а подвергшаяся избиению несовершеннолетняя написала под ним комментарий, который не понравился автору публикации.

Позже комментаторшу заманили в школьный туалет, где автор публикации ее избила, пока остальные снимали происходящее на камеру, сообщает Ural Mash. Сообщается, что нападавшую ученицу незадолго до этого сняли с учета в ПДН.

Мать пострадавшей школьницы не стала писать заявление в полицию в связи с тем, что родители напавшей пообещали, что травля девушки-подростка прекратится. Однако после того, как видео избиения попало в соцсети, несовершеннолетней снова стали угрожать.

После этого мать пострадавшей обратилась в полицию и ПДН. Правоохранительные органы начали проверку.

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