Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Женщина кинулась под колеса автомобиля, чтобы вернуть украденную собаку

The Indian Express: американка бросилась под колеса машины ради спасения собаки

close
100%
pubity/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США женщина кинулась под колеса автомобиля, чтобы спасти свою собаку, которую похитили неизвестные, пишет The Indian Express.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в центре Лос-Анджелеса. Женщина по имени Али Захиарис прыгнула на движущийся автомобиль, пытаясь вернуть своего французского бульдога, которого забрали неизвестные.

Хозяйка собаки повисла на капоте и проехала так несколько метров, но потом упала на дорогу. К счастью, она не получила тяжелых травм, отделавшись только царапинами и порезами.

Действия женщины попали на камеры видеонаблюдения, а полученные кадры заинтересовали сотрудников полиции, которые теперь ищут похитителей собаки.

По данным специалистов, французские бульдоги являются самой популярной породой в США и стоят около $1000.

Ранее в США женщина угнала повозку с лошадью с парковки супермаркета.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами