Женщина кинулась под колеса автомобиля, чтобы вернуть украденную собаку

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В США женщина кинулась под колеса автомобиля, чтобы спасти свою собаку, которую похитили неизвестные, пишет The Indian Express.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в центре Лос-Анджелеса. Женщина по имени Али Захиарис прыгнула на движущийся автомобиль, пытаясь вернуть своего французского бульдога, которого забрали неизвестные.

Хозяйка собаки повисла на капоте и проехала так несколько метров, но потом упала на дорогу. К счастью, она не получила тяжелых травм, отделавшись только царапинами и порезами.

Действия женщины попали на камеры видеонаблюдения, а полученные кадры заинтересовали сотрудников полиции, которые теперь ищут похитителей собаки.

По данным специалистов, французские бульдоги являются самой популярной породой в США и стоят около $1000.

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