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В одном из скверов Петербурга появятся семь новых скульптур

В сквере Товстоногова в Петербурге появятся семь новых скульптур

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Pixabay

В сквере Товстоногова в Санкт-Петербурге установят 7 скульптурных композиций. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Композиции будут установлены на пешеходной территории «Путь Петра».

Отмечается, что статуи разместят на участке от Кронверкского проспекта до Петроградской набережной. По замыслу авторов, работы станут символом важнейших этапов в жизни Петра I: «Выход к морю», «Русь-Европа», «Стрелецкий бунт», «Перенос знаний», «Азов походы», «Обретение своего дома», «Парадиз».

Автором композиций выступил член Санкт-Петербургского Союза художников Армен Гаспарян. Новые арт-объекты жители и гости города увидят уже весной.

В конце января в Санкт-Петербурге убрали и увезли в реставрационную мастерскую скульптуры львов, которые стояли на причале у Дворцового моста.

В пресс-службе Государственного музея городской скульптуры (ГМГС) рассказали, что реставрация необходима для ликвидации последствий акта вандализма.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в 2024 году начнут поэтапную реставрацию фасадов зданий Невского проспекта. На реализацию программы Фонду капитального ремонта дополнительно выделили 2,5 млрд рублей.

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