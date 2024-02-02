В Дагестане юноша вонзил нож в спину 15-летней сводной сестре во время игры

В Дагестане 21-летний юноша случайно вонзил нож в спину 15-летней сводной сестре во время игры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Дербент. Брат и сестра помогали матери на кухне, однако позже она отошла в магазин и молодые люди начали дурачиться. Юноша в шутку замахнулся ножом на девушку-подростка и, не рассчитав силы, случайно ударил ее в спину.

После этого молодой человек оказал сестре первую помощь и вызвал скорую. Сообщается, что жизни школьницы ничего не угрожает. Ее состояние оценили как среднетяжелое.

Сообщается, что семья характеризуется положительно и подобных инцидентов ранее не происходило. Теперь юноше грозит уголовное дело о причинении среднетяжелого вреда здоровью.

Ранее стало известно, что на Ямале будут судить подростка, который ранил ножом отца, защищая мать.