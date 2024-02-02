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В Крыму трое неизвестных избили студента, решив, что он работает наркокурьером

Крымского студента избили мужчины, решившие, что он является наркозакладчиком

В Севастополе трое мужчин набросились на 19-летнего юношу и стали искать наркотики в его рюкзаке. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской полиции.

Молодой человек, учащийся одного из вузов города, пострадал от нападения незнакомцев. Трое мужчин догнали его вечером, сбили с ног и отобрали рюкзак, нанеся владельцу несколько ударов. По разговорам нападавших студент понял, что они искали в нем наркотики, а его самого приняли за закладчика.

Потерпевший стал звать на помощь, и злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Местный житель обратился в дежурную часть с заявлением о том, что неизвестные причинили ему телесные повреждения. Участников инцидента разыскивают.

Ранее пьяные тюменцы устроили охоту на наркоманов и избили случайного мужчину.

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