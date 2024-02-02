Россияне ответили, где они жили в студенческие годы

Более трети (39%) россиян в студенческие годы жили в общежитии при университете, показал опрос kp.ru, проведенный на фоне продления программы развития кампусов в России. В исследовании приняли участие 5,1 тыс. человек.

«Жила в обычной общаге и искренне завидую современным кампусам. Именно студенческому городку по определенной направленности. Идея — супер», — отметила участница опроса.

При этом большинство респондентов (48%) во время студенчества жили с родителями или другими родственниками. 7% россиян снимали квартиру с друзьями, потому что в их вузе не было общежития или условия проживания в нем были неподходящими. Еще 5% ответили, что они самостоятельно жили в своей или съемной квартире. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Некоторые из них в этот период жили у друзей, кто-то часто переезжал, а кто-то — не учился в вузе.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что программа развития кампусов в России будет продлена. В ближайшей перспективе программа затронет 17 объектов, а в дальнейшем будет расширена. Кампусы должны стать площадкой для обмена опытом и совместной работы студентов, аспирантов и преподавателей всех вузов страны, отметил президент.

Ранее политолог назвал проект строительства кампусов новым подходом к подготовке специалистов.