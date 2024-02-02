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Россия обсуждает экспорт платформы «Госуслуги» в дружественные страны

Минцифры: Россия обсуждает экспорт платформы «Госуслуги» в дружественные страны

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РИА Новости

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Россия обсуждает возможность экспорта платформы «Госуслуги» в зарубежные дружественные страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы первые, кто все-таки сделал полностью платформу государственных услуг, освобожденную от любых закрытых продуктов. В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений», — сказал Шадаев.

До этого сообщалось, что в 2024 году на портале «Госуслуги» начнется внедрение технологии ChatGPT для консультации граждан.

4 декабря стало известно о запуске сервиса, c помощью которого можно безопасно приобретать и продавать автомобили на «Госуслугах». Стороны подписывают электронный договор купли-продажи, а надежность сделки обеспечивает аккредитив. Средства перечисляются продавцу только после регистрации машины в ГИБДД на имя покупателя.

Ранее стало известно, сколько россиян пользуются «Госуслугами».

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