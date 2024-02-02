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Путин раскрыл, почему некоторые стараются «оболгать любовь к Родине»

Путин заявил, что идущие против Родины могут делать это по заказу противника

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Александр Казаков/РИА Новости

Люди, которые хотят оболгать патриотизм, могут делать это сознательно по заказу врага. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!».

По его словам, сейчас появляются те, кто прикрываясь любовью к Родине творят «все, что угодно».

«Такие есть, но, конечно, всегда есть люди, которые чем-то злоупотребляют. Но это не может подорвать саму идею любви к Родине», — отметил российский лидер, назвав патриотизм «очень светлым чувством».

До этого глава государства сравнил отсутствие патриотизма с нелюбовью к матери, к собственной семье. Президент подчеркнул, что любовь к родной стране у каждого гражданина должна быть «заложена прямо в подкорку».

В середине января Путин сделал заявление о непобедимости россиян. Президент добавил, что те, кто пытается пересесть на чуждые России традиции и внутренние сигналы или обращаются к НАТО, уже все проиграли.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.

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