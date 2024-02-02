В Пермском крае сотрудник ДПС избил водителя при задержании и попал на видео

В Пермском крае сотрудник ДПС избил автомобилиста. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «ЧП ДТП Пермь».

Инцидент произошел 31 января в городе Соликамске. Госавтоинспекторы остановили белый KIA Rio, переговорили с водителем и решили его задержать. На кадрах видно, что полицейский несколько раз ударил мужчину кулаком и повалил его на снег. Затем патрульные отвели пострадавшего в служебный автомобиль.

В пресс-службе полиции города пока не комментировали произошедшее. О самочувствии автомобилиста данных не поступало.

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