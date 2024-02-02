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Врач рассказала, как предотвратить развитие грыжи пищевода

Врач Халиль: правильное питание поможет предотвратить развитие грыжи пищевода

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Shutterstock

Рациональное и разнообразное питание поможет предотвратить развитие грыжи пищевода. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказала врач-гастроэнтеролог ИНВИТРО Милана Халиль.

В частности, она советует ограничить потребление грубой растительной клетчатки, бобовых, жирного молока и мяса, а также маринадов. Есть лучше пять-шесть раз в день небольшими порциями. Последний прием пищи должен быть более чем за три часа до сна.

Помимо этого, врач советует нормализовать массу тела и регулярно заниматься физическими упражнениями, лучше выполнять те, которые направлены на укрепление мышц брюшного пресса. При этом чрезмерных физических нагрузок, связанных с поднятием тяжестей, Халиль рекомендует избегать.

Врач-реабилитолог, основатель академии практической натуропатии Николай Мавричев до этого рассказал «Газете.Ru», что основная причина грыжи позвоночника — перенапряжение внутренних органов, чаще всего поясницы. По его словам, грыжа довольно часто образуется при нарушении тонуса мышц в результате поднятия тяжестей или физической травмы.

Ранее сообщалось, что российской пенсионерке удалили гигантскую грыжу.

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