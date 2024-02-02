На территории московского храма святителя Николая Мирликийского произошел пожар

Деревянная постройка загорелась на территории храма святителя Николая Мирликийского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб столицы.

«Произошло загорание деревянной постройки на территории храма в Голутвине на площади 10 квадратных метров. Адрес: 1-й Голутвинский переулок, 14», — рассказал источник, добавив, что огонь удалось потушить.

Предварительно установлено, что пострадавших при инциденте нет, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

28 января произошел пожар в Театре сатиры. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров, по одной из версий, возгорание началось при реконструкции купола здания. Были эвакуированы около 50 человек. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах в учреждении. Показы спектаклей на основной сцене планировалось возобновить с 2 февраля.

Ранее в Хабаровске загорелась гостиница.