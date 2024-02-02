Пропавшую десять лет назад россиянку нашли в лагере боевиков ИГИЛ*

Пропавшую десять лет назад девушку из Ленобласти нашли в лагере боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, жительница города Кириши в 2015 году тайно выехала за пределы России и вступила в террористическую организацию. Сначала россиянка помогала боевикам в бытовых вопросах, покупая продукты, готовя еду и убираясь, а затем прошла военную подготовку. Она научилась стрелять из различных видов оружия.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. Сообщается, что ей грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого на жительницу Петербурга завели дело о «публичной пропаганде терроризма». До этого она выдала замуж за члена запрещенной группировки 15-летнюю дочь, а ее 12-летний сын попал в тренировочный лагерь для террористов.

Ранее ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Стамбуле.