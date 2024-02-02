Бывшая эскортница назвала причины, по которым женщина может изменить мужчине

Бывшая эскортница из Австралии назвала причины, по которым женщина может изменить мужчине, пишет LADBible.

Как рассказала Саманта, которую называют «самой известной эскортницей Австралии», чаще всего женщины изменяют мужчинам, потому что хотят восстановить собственную уверенность. Опираясь на многолетний опыт работы, австралийка вспомнила, как общалась с одной молодой матерью.

«Ее тайные связи с другим мужчиной из эскорта заставили ее почувствовать себя снова живой и полностью восстановили ее самооценку», — добавила Саманта.

Кроме того, уверяет Саманта, женщины изменяют партнерам, потому что их не устраивает секс в отношениях.

«Одна разведенная женщина сказала мне: «Мне надоело, что я постоянно готовила для него, и еда всегда приносила ему больше удовольствия, чем секс», — поделилась австралийка.

Третья популярная причина измен в списке Саманты заключается в том, что женщины хотят, чтобы их уважали. Как правило, считает экс-эскортница, когда пара встречается долго, мужчина перестает уважать свою партнершу так, как это было в начале отношений.

Ранее эскортница рассказала, какие мужчины чаще всего готовы платить за секс.