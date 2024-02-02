СК России возбудит дело о дискредитации армии в отношении педиатра из Москвы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации врачом московской поликлиники. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Узнав, что семилетний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне специальной военной операции, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины», — говорится в публикации.

В настоящее время ГСУ СК РФ по Москве проводит процессуальную проверку.

До этого сообщалось, что на Камчатке сотрудники больницы записали разговор с коллегой, суд признал ее виновной в дискредитации армии. Проверку по факту произошедшего начали правоохранители. После чего медика, позволившего себе выразить личное отношение к СВО, обвинили в совершении административного правонарушения.

Ранее пенсионера из Удмуртии оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии в соцсетях.