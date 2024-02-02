Эксперт: использование большого количества эмодзи говорит о склонности к эмпатии

Если человек использует в переписке большое количество эмодзи, это может указывать на высокую склонность к эмпатии и тактильность. Об этом в интервью «Пятому каналу» сообщил психотерапевт Евгений Кульгавчук.

«Если человек использует большое количество смайликов, фигурок, гифок, он хочет донести до собеседника более полную картину, включая эмоциональную сферу. Когда-то смайлики были придуманы именно для этого», — отметил он.

Сухие ответы, по его словам, могут свидетельствовать о закрытости человека и его незаинтересованности в общении. В редких случаях это указывает на неумение правильно проявлять эмоции, добавил специалист.

Главный редактор ресурса Emojipedia Кейт Брони до этого назвал 10 самых используемых в 2023 году смайликов.

Беспрецедентным лидером оказался смайлик, плачущий от смеха. Далее расположился смайлик, катающийся со смеху по полу (ROFL). Топ-3 замкнуло изображение красного сердца. Ниже расположились сложенные ладони, плачущее лицо, глаза-сердечки, искры, огонь, улыбающееся лицо с закрытыми глазами, а также улыбающееся лицо с сердечками.

Ранее психолог назвала самый подходящий эмодзи для начала секстинга.