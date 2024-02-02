Около 900 тысяч избирателей зарегистрировались в системе ДЭГ

На сегодняшний день около 900 тысяч избирателей зарегистрировались в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), рассказал в рамках программы студии ЭИСИ на международной выставке-форуме «Россия» научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он отметил, что президентская кампания начинает приобретать все более четкие контуры.

«Очевидно, что кандидаты пытаются не пропустить ни одного важного мероприятия, ни одного заметного информационного повода. И это показывает, что кампания начинает приобретать смысловой фокус для избирателей», — отметил Чеснаков.

По мнению политолога, ЦИК России оперативно проверит подписи оставшихся кандидатов.

Также Чеснаков предположил, что кандидаты будут проявлять активность по очередным знаменательным датам, например, 300-летний юбилей Российской академии наук.

Говоря о подготовке к выборам, Чеснаков обратил внимание на подготовку наблюдателей.

«Большинство заметных и крупных политических сил на площадке выставки «Россия» заявили о готовности сотрудничать при наблюдении за выборами», — отметил он.

Ранее председатель Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова сообщила, что к 7 февраля ЦИК, возможно, завершит проверку подписей и примет решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам в президенты РФ.