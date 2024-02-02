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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

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Алексей Даничев/РИА Новости

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — уточнили в сообщении.

Предупреждение о сильном порывистом ветре будет действовать в течение суток с 21:00 в субботу, 3 февраля.

Накануне синоптики спрогнозировали сложную погоду в некоторых регионах России. По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в ближайшие дни Дальний Восток и островные территории России окажутся во власти циклона. Самое сильное волнение ожидается в Татарском проливе, поэтому в акватории Охотского моря высота волн до 4-5 метров при прохождении, предупредил Варакин.

До этого москвичам спрогнозировали мартовскую оттепель.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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