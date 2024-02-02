Путин проведет в Туле встречу с губернатором региона Дюминым

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин прибыл в Тулу, где проведет встречу с губернатором региона Алексеем Дюминым и пообщается с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщает ТАСС.

«Будет свободная беседа, она вся будет открыта. После этого он выступит на этом форуме «Все для победы!», — сказал Песков.

При этом сообщается, что на встрече с президентом будут волонтеры и медики, оказывающие помощь бойцам в зоне проведения спецоперации, изобретатели и инженеры, работающие над модернизацией военной техники, и военкоры.

До этого Песков сообщал, что Путин примет участие в открытии онкологических центров на территории страны. Он отметил, что российский лидер откроет специализированные медицинские учреждения по видеоконференцсвязи (ВКС). Торжественное мероприятие состоится 2 февраля. Песков добавил, что речь идет о медицинских учреждения сразу в нескольких регионах страны.

Ранее Путин оценил развитие медицины в РФ.