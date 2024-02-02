Пьяная восьмиклассница взорвала страйкбольную гранату и получила ожоги

Пьяная восьмиклассница взорвала страйкбольную гранату в руках и получила ожоги. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, 15-летняя девушка-подросток пришла в гости к подруге и они совместно употребили спиртные напитки. После этого школьница достала страйкбольную гранату и предложила поиграть с ней.

Школьница вытащила чеку, и граната взорвалась у нее в руках. Несовершеннолетнюю доставили в медицинское учреждение, где врачи ей диагностировали ожоги кисти второй степени. Сообщается, что девушка-подросток устроила скандал и отказалась от госпитализации, на которой настаивали сотрудники больницы.

В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Несовершеннолетняя рассказала, что нашла гранату на улице. Вторая школьница не пострадала.

Ранее в Сколково из-за ребенка с муляжом гранаты эвакуировали гимназию.