Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Полицейские спасли трехлетнего ребенка, застрявшего в автомате с игрушками

UPI: в Австралии полицейские спасли ребенка, забравшегося в автомат с игрушками

close
100%
Queensland Police Service

В Австралии полицейские спасли трехлетнего ребенка, залезшего в автомат с мягкими игрушками, пишет UPI.

Как заявили в полицейской службе Квинсленда, трехлетний мальчик по имени Итан воспользовался тем, что родители отвлеклись, и залез в автомат с мягкими игрушками, но выбраться обратно уже не смог.

Прибывшие на место офицеры разбили стеклянную витрину автомата, предварительно попросив мальчика закрыть глаза и отползти в дальний угол. После этого Итона забрали на руки и вернули родителям.

«Ты выиграл приз», — пошутили офицеры, обращаясь мальчику.

О том, будут ли наказаны родители, не уследившие за своим ребенком, в полиции не рассказали.

Ранее в соцсетях осудили владельца кафе, выгнавшего из заведения семью с плачущим ребенком. Он вежливо попросил семью уйти и при этом извинился, но отец детей был агрессивен, и семья сначала отказывалась уходить, пока им не пригрозили полицией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами