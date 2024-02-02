Полицейские спасли трехлетнего ребенка, застрявшего в автомате с игрушками

В Австралии полицейские спасли трехлетнего ребенка, залезшего в автомат с мягкими игрушками, пишет UPI.

Как заявили в полицейской службе Квинсленда, трехлетний мальчик по имени Итан воспользовался тем, что родители отвлеклись, и залез в автомат с мягкими игрушками, но выбраться обратно уже не смог.

Прибывшие на место офицеры разбили стеклянную витрину автомата, предварительно попросив мальчика закрыть глаза и отползти в дальний угол. После этого Итона забрали на руки и вернули родителям.

«Ты выиграл приз», — пошутили офицеры, обращаясь мальчику.

О том, будут ли наказаны родители, не уследившие за своим ребенком, в полиции не рассказали.

Ранее в соцсетях осудили владельца кафе, выгнавшего из заведения семью с плачущим ребенком. Он вежливо попросил семью уйти и при этом извинился, но отец детей был агрессивен, и семья сначала отказывалась уходить, пока им не пригрозили полицией.